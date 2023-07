2023 MLB All-Star Game: Open Thread

The 93rd MLB All-Star Game will take place at T-Mobile Park in Seattle, home of the Mariners. The Detroit Tigers will be represented by starting pitcher Michael Lorenzen in this year’s midsummer classic.

How to watch the 2023 MLB All-Star Game

Time : 8 p.m. EDT

: 8 p.m. EDT TV : FOX Sports

: FOX Sports Listen : ESPN Radio

: ESPN Radio Location: T-Mobile Park, Seattle, WA

Starters Pos National League Pos American League Pos National League Pos American League C Sean Murphy (ATL) C Jonah Heim (TEX) 1B Freddie Freeman (LAD) 1B Yandy Díaz (TB) 2B Luis Arraez (MIA) 2B Marcus Semien (TEX) 3B Nolan Arenado (STL) 3B Josh Jung (TEX) SS Orlando Arcia (ATL) SS Corey Seager (TEX) OF Ronald Acuña Jr. (ATL) OF Adolis García (TEX) OF Mookie Betts (LAD) OF Randy Arozarena (TB) OF Corbin Carroll (AZ) OF Austin Hays (BAL) DH J.D. Martinez (LAD) DH Shohei Ohtani (LAA)

The reserves

American League position players

Salvador Perez, Adley Rutschman, Vladimir Guerrero Jr., Whit Merrifield, Bo Bichette, José Ramírez, Wander Franco, Luis Robert Jr., Kyle Tucker, Julio Rodríguez, Brent Rooker, Yordan Alvarez (will not play)

American League pitchers

Luis Castillo, Sonny Gray, Nathan Eovaldi, Kevin Gausman, Shane McClanahan (will not pitch), Framber Valdez, Michael Lorenzen, George Kirby, Pablo López, Kenley Jansen, Emmanuel Clase (will not pitch), Félix Bautista, Yennier Cano, Carlos Estévez

National League position players

Will Smith, Elias Díaz, Matt Olson, Ozzie Albies, Austin Riley, Dansby Swanson, Pete Alonso, Lourdes Gurriel Jr., Nick Castellanos, Juan Soto, Jorge Soler

National League pitchers

Justin Steele, Mitch Keller, Josiah Gray, Kodai Senga, Alex Cobb, Corbin Burnes, Alexis Díaz, Josh Hader, Camilo Doval, David Bednar, Craig Kimbrel

Will not pitch: Spencer Strider, Bryce Elder, Clayton Kershaw, Marcus Stroman, Devin Williams